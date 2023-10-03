В Крыму резко упал интерес к приобретению и аренде места отдыха

В Крыму резко снизился спрос на места отдыха – не в смысле размещения, а в смысле приобретения.

По словам руководителя категории коммерческой недвижимости сервиса «Авито» Олега Изотова, предложение на это рынке сократилось более чем на 20% и в Крыму (минус 29,5%), и на Кубани (минус 22%). Но если в Краснодарском крае на этом фоне спрос вырос на 8%, то на полуострове – сократился на 44%.

При этом цена квадратного метра в объектах турсферы на Кубани выросла на 12% – до 52 тысяч рублей, а в Крыму снизилась на 5%, но все равно остается гораздо выше, чем у соседей, – в среднем 60 тысяч рублей за «квадрат». Аналогичная ситуация отмечается и в сегменте аренды объектов отдыха: спрос в Крыму снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а на Кубани вырос на 5%.

«Средняя ежемесячная стоимость аренды гостиниц на Кубани этим летом увеличилась на 5% по сравнению с прошлым летом и составила 111,5 тыс рублей, – пишет «Коммерсант». – В Крыму, напротив, стоимость аренды этим летом уменьшилась на 91%, составив 166 тыс рублей в месяц».

Симферополь, Лиана Макоба

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