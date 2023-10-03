Уровень безработицы в Крыму выше, чем в среднем по ЮФО и России

Уровень безработицы в Крыму превышает средние показатели Южного Федерального округа и России в целом. Об этом заявила замдиректора Центра занятости населения РК Анжелика Бурец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в республике зарегистрировано минимальное значение уровня безработицы – 3,6%. В среднем в стране этот показатель составляет 3,!%, в ЮФО – 2,8%.

По словам Бурец, одним из отличительных свойств регионального рынка труда является сезонность: в период активной подготовке к туристическому сезону фиксируется около 20 тысяч актуальных рабочих мест, к середине лета их число увеличивается до 22 тысяч, к октябрю снижается до 20 тысяч вакансий, а к началу следующего года вакантными остаются около 15-16 тысяч рабочих мест.

Сейчас наиболее востребованы медики, педагоги и строители.

HR-специалисты уточняют: в Крыму наблюдается отток рабочей силы. Это связано, в первую очередь, с невысокими зарплатами на фоне высокой стоимости жизни на полуострове, а также с демографической ямой.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»