Туристы в Крыму мусорят на треть больше, чем местные жители

Объем отходов от турпотока на Кубани превысил 1,6 млн кубометров: для сбора мусора в таких масштабах требуется более 4,7 тысяч контейнеров и не менее 2,5 тысяч мест накопления ТКО. Цифры приводятся в приказе краевого министерства ТЭК и ЖКХ, опубликованном на сайте администрации региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», турпоток на Кубань с начала года оценили в 15 млн человек. В Крыму пока насчитали 3 млн 800 тысяч отдыхающих. Следовательно, объем «туристических» отходов составляет (вряд ли на полуострове туристы мусорят больше или меньше, чем на материке) около 400 тысяч кубов.

В 2018 году власти Крыма утвердили «Нормы накопления твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов для многоквартирных домов и частных домовладений», согласно которым норматив на 1 человека в городах составляет 2,4 кубометра в год, в сельских районах – 1,8 куба. В среднем, 2,1 кубометра на каждого крымчанина.

Учитывая, что среднестатистический турист проводит на полуострове 2 недели, разделим норматив на 52 (количество недель в году) и умножим на 2. Получается 0,08 куба на каждого туриста и 307 тысяч на всех, посетивших РК с начала года. Это если бы они мусорили по нормативу.

Но на отдыхе человек производит ТКО больше, как минимум, за счет тары из- под напитков, упаковок из-под готовой еды и так далее. Так что реальный объем «туристического» мусора сопоставим с кубанским и составляет около 400 тысяч тонн.

Получается, что среднестатистический турист мусорит минимум на треть больше, чем крымчанин.

Эту проблему неоднократно поднимали в те годы, когда турпоток рост и приближался к 10 млн человек в год. Эксперты подчеркивали, что в реальности – с учетом потребления воды, «мусорного фактора» и антропогенной нагрузки на природу, полуостров может «переварить» не более 6 млн туристов в год.

Симферополь, Лиана Макоба

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