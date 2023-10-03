В Севастополе будут судить директора аквапарка, в котором едва не погиб ребенок

В Севастополе предстанет перед судом бывший директор развлекательного комплекса, в котором едва не погиб ребенок.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром 24 июля 2022 года в аквапарке. 6-летний ребенок беспрепятственно прошел на территорию бассейна для взрослых, прыгнул с бортика, полностью погрузился в воду и захлебнулся. В результате наступила клиническая смерть.
Очевидцы вызвали «скорую помощь». Вовремя приехавшие врачи сумели реанимировать малыша, но его здоровью причинен тяжкий вред: он признан инвалидом I группы, ему показана длительная реабилитация.
В ходе следствия выяснилось, что в момент происшествия на территории бассейна не было медработника. Плюс ко всему, в аквапарке не был оборудован спасательный пост, а функции спасателей-инструкторов выполняли принятые на работу несовершеннолетние.
В итоге директора развлекательного комплекса обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).
Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.
Севастополь, Лиана Макоба
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