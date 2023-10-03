Чертовщина в Севастополе: некто проникает в закрытые вольеры и убивает скот

В поселке Полюшко (Качинский муниципальный округ) под Севастополем неизвестные убивают домашних животных. Список жертв приближается к сотне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», безобразия продолжаются уже несколько месяцев: кто-то проникает во дворы ночью или ранним утром и душит цыплят, кур, козлят и других мелких животных. Причем, в закрытых вольерах, пишет telegram-канал «Mash на волне».

В чупакабру местные жители не верят, считают что в роли ночных киллеров выступает стая собак. И не бродячих, а домашних.

Выяснить, насколько они правы, не получается: несмотря на то, что есть реальный ущерб, полиция заявляет, что мистикой не занимается.

Севастополь, Лиана Макоба

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