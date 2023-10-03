На Крым напали клопы

Крым атакуют мраморные клопы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жалобы поступают из разных частей полуострова. Особенно часто – из Ялты, Керчи, Симферополя. Клопы проникают в дома через окна и двери, заползают во всевозможные щели и отправляют существование крымчан своим ужасным запахом.

По словам профессора кафедры экологии и зоологии КФУ имени Вернадского Сергея Иванова, в ситуации нет ничего неожиданного: во-первых, в условиях засушливого лета клопы начинают активно размножаться и их становится намного больше, чем обычно; во-вторых, сейчас они готовятся к зимовке и ищут места потеплее, где сухо и нет ветра.

По словам ученого, никакой опасности для человека мраморные клопы не представляют. А вот для растений, в том числе и сельскохозяйственных, – это большая угроза. Питается это насекомое соком любых растений: плодовых деревьев, кустарников, цитрусовых, зерновых и бобовых культур, ягод, бахчевых, цветов.

Несколько лет назад мраморный клоп уничтожил существенную часть урожая фундука, мандаринов, персика и хурмы в Абхазии.

Симферополь, Лиана Макоба

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