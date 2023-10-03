«Сенсация»: Запад перестал считать Крым украинским

Запад больше не рассматривают сценарий захвата Крыма Украиной, опасаясь последствий этого шага. Об этом пишет британский таблоид The Sunday Times со ссылкой на свои источники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ключевыми факторами являющимися непреодолимыми препятствиями для «Крымской операции» называются:

– сложности с погодными условиями;

– российская оборонительная мощь;

– отсутствие плана реинтеграции населения Крыма в состав Украины;

– риски партизанского движения.

Таблоид утверждает, что сейчас Запад сконцентрирован на поиске дипломатического решения крымской проблемы и урегулирования российско-украинского конфликта.

«И вот здесь и встает вопрос, а что такое «дипломатическое решение крымской проблемы»?

Отметим, что The Sunday Times, это типичный образчик желтой прессы, к сообщениям которой стоит относиться с большим скепсисом. Но именно такие издания используются спецслужбами для того, чтобы слить свои планы, чтобы посмотреть как на них отреагирует общественность, а также озвучить свою позицию более конструктивно, – комментирует ситуацию telegram-канал «Бог видит». – Что же хотят сказать нам истинные авторы публикации, которые заботливо спрятались под именем The Sunday Times?

Первый посыл статьи простой: Киев не в состоянии захватить Крым военным путем. Однако читать это надо следующим образом: Запад запрещает Киеву захватывать Крым.

Второй посыл гласит: у Киева нет плана по реинтеграции Крыма в состав Украины, и само по себе это уже можно рассматривать как сенсацию. Ведь, начиная с 2014 года, Запад всегда заявлял о том, что Крым незаконно оккупирован Москвой, а все население Крыма только и мечтает вернуться в состав Украины.

Однако, сейчас мы видим кардинальную смену позиции: крымчане, – это русские, возвращаться на Украину они не хотят и готовы воевать против Украины в горах и лесах полуострова.

Кроме того, речь идет и о том, что у Киева нет никакого плана по реинтеграции Крыма кроме этнической чистки населения полуострова. А Запад всегда и везде выступал против этнических чисток, если, конечно же, ему это было выгодно.

Третий посыл: необходимо «дипломатическое решение крымской проблемы», которое заботливо связано с «урегулированием конфликта между Украиной и Россией».

Это, ничто иное, как главное условие, которое уже предъявлено так называемой российской партией: отказ от Крыма путем передачи его под международный мандат ООН с обещанием провести референдум о статусе полуострова лет этак через 100.

Мы уже говорили о том, что Крым является единственной целью Запада в этом конфликте. Но проблема заключается в том, что статус полуострова можно изменить выполнив три условия: получить согласие Кремля, получить согласие Киева и подготовив общественное мнение в мире.

Публикация The Sunday Times, – это только первый публичный шаг для выполнения всех трех условий. За ним последуют и другие», – считают авторы канала.

Напомним, Кремль неоднократно заявлял, что Крым является российской территорией, вопрос его принадлежности закрыт, и возвращаться к его обсуждению РФ не собирается.

Симферополь, Мирослава Мельник

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