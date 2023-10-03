российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 3 октября 2023, 21:44 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ пытались ударить по Крыму противокорабельной ракетой

Архив. Фото: Минобороны РФ

ВСУ пытались ударить по Крыму ракетой.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, сегодня около 20:30 мск пресечена попытка совершить атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,