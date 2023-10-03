ВСУ пытались ударить по Крыму противокорабельной ракетой

ВСУ пытались ударить по Крыму ракетой.
Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, сегодня около 20:30 мск пресечена попытка совершить атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации.
Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.
Севастополь, Мирослава Мельник
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube