ВСУ пытались ударить по Крыму противокорабельной ракетой

ВСУ пытались ударить по Крыму ракетой.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, сегодня около 20:30 мск пресечена попытка совершить атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.

Севастополь, Мирослава Мельник

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