Минувшей ночью пресечена попытка ВСУ высадиться в Крыму.
Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, в северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. При себе у них были винтовки M4 и осколочные гранаты.
Уничтожены 13 украинских диверсантов.
Севастополь, Мирослава Мельник
© 2023, РИА «Новый День»
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