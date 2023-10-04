Минувшей ночью пресечена попытка ВСУ высадиться в Крыму.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, в северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. При себе у них были винтовки M4 и осколочные гранаты.

Уничтожены 13 украинских диверсантов.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»