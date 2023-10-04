И вот опять: правительство Севастополя вернулось к теме морских причалов

Власти Севастополя обещают привести в порядок морские причалы. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Павел Иено.

«Причальная инфраструктура вся изношенная, она в аварийном состоянии, – цитирует чиновника ТАСС. – В 2023 году мы приступаем к проектированию четырех причалов – это город Инкерман (входит в состав Севастополя), Радиогорка (микрорайон на северной стороне Севастополя), площадь Захарова и площадь Нахимова. Появится новый причал и соответствующая инфраструктура, к этому времени подтянем катера, обновив существующие и вдохнем жизнь в морское сообщение города».

По словам Иено, проектирование объектов займет ориентировочно год, в 2024 году можно будет приступить к строительно-монтажным работам, уже есть несколько технических заданий по каждому причалу. При это все четыре будут созданы в едином стиле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тему

строительства морских пассажирских причалов муссируют в городе с начала 90-ых годов прошлого века. Каждый новый состав правительства декларирует реконструкцию старых или возведение новых сооружений. Однако реальная попытка сдвинуть проблему с мертвой точки была предпринята только в 2018 году – тогда были заключены государственные контракты на реконструкцию и строительство 12 причалов и пирсов.

Но через 2 года выяснилось, что ничего не сделано, и чиновники вновь заявили: «Увеличен объем финансирования на 2020 год за счет средств бюджета Севастополя по двум объектам ФЦП – по вспомогательному причалу 117 в Южной бухте и пассажирскому причалу 268 в Балаклаве «Золотой пляж». В программу по строительству и реконструкции объектов портовой инфраструктуры внесены 11 объектов (пирсы, причалы)».

Прошло еще 3 года, и опять начинают сначала. А наблюдатели все так же весьма скептически относятся к прогнозам, озвученным Павлом Иено.

«И дело здесь даже не в том, что проведение технических работ, а они включают и подводные, в обстановке проведения СВО, вызовет серьезные возражения со стороны военных. И даже не в том, что в условиях перераспределения бюджета от ряда космических, хотя и нужных для города проектов, придется отказаться, – комментирует telegram-канал «Бизнес Крым». – А в том, что ремонт сразу четырех пирсов просто парализует, причем надолго все морские пассажиропотоки в городе, что приведет к транспортному коллапсу.

Впрочем, все это хорошо понимает и сам Павел Иено, именно поэтому уклонился от ответа на вопрос корреспондента ТАСС, когда же начнется строительство причалов. Может быть, в 2024 году... Может быть, и позже. Главное – это отчитаться о работе и нарисовать красивую презентацию, а там, глядишь, и «подтянем катера», но лучше не спрашивайте, откуда мы их возьмем».

Севастополь, Лиана Макоба

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