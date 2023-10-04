В Крыму отправили в отставку четвертого за год министра

В Крыму очередная «министерская отставка». На этот раз пост покинул глава республиканского министерства топлива и энергетики Игорь Коринь. По словам главы РК Сергея Аксенова, он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Коринь занимал пост министра с августа 2021 года, а до этого возглавлял ГУП РК «Крымэнерго». Связана ли его отставка с антикоррупционной кампанией в ГУПе или есть другие причины, пока не уточняется.

Между тем, 2 года в министерском кресле – это средний срок в Республике Крым. «Долгожителями» на этом посту можно назвать лишь министра труда и соцзащиты Елену Романовскую и министра юстиции Олега Шаповалова, получивших свои посты соответственно в марте и июле 2014 года. Шаповалов, кстати, сменил Елену Сотникову, установившую антирекорд, продержавшись на этом посту всего 2 месяца.

Наиболее часто меняются руководители министерств транспорта, здравоохранения и экономического развития.

В текущем году отправили в отставку уже 4 министров: в апреле – главу минтранса, в мае – министерства внутренней политики, информации и связи, в сентябре – минстроя и вот теперь – министерства топлива и энергетики.

А всего с 2014 года в министерских креслах РК сменилось более 80 человек, не считая временно исполняющих обязанности, посчитала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева. И отметила, что в большинстве случаев причины отставок не сообщаются.

Симферополь, Олег Яковенко

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