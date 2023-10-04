На Украине чиновники и бюджетники к концу года могут остаться без зарплаты

На Украине уже в ноябре могут начаться проблемы с выплатой зарплат чиновникам и бюджетникам, если США не примут новый пакет финансовой помощи. Об этом пишет американская пресса со ссылкой на источники в правительстве.

Как уже сообщал «Новый День», Конгресс США исключил помощь Украине из закона о временном бюджете, хотя госсекретарь Блинкен предупреждал сенаторов накануне голосования , что Украина столкнется с «серьезным экономическим и политическим шоком в разгар контрнаступления», если это решение буде принято.

В реальности США и Евросоюз не только финансируют боевые действия Украины, но фактически выплачивают зарплаты 150 тысячам украинских государственных служащих и более чем полумиллиону педагогов, а также финансируют украинские государственные расходы – от здравоохранения до жилищных субсидий.

«Украинский Минфин ожидал потенциальных задержек с финансированием и у него есть ресурсы для покрытия потребностей бюджета на октябрь. Но уже после ноября правительству может потребоваться сокращать расходы, в том числе по зарплатам, или брать новые кредиты», – пишет «Страна.ua».

В американской прессе отмечается, что Агентство США по международному развитию (USAID) может отправить в октябре 1,15 млрд долларов через программу Всемирного банка, но при условии, что Украина докажет, что она «надлежащим образом израсходовала предыдущий перевод». Дальнейшие выплаты неясны.

Судя по всему, теперь Украине придется просить больше финансовой помощи у Евросоюза и других крупных экономик, например, Японии, а также К вернуться к практике печатания денег, что приведет к росту инфляции.

«Тем не менее, американская финансовая и военная помощь, с которой ЕС не может сравниться, рассматривается как барометр способности Запада продолжать поддерживать конфликт», – резюмируют западные издания.

Киев, Платон Ефимчук

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