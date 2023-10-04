В водохранилищах Крыма существенно сократился запас воды – за месяц они потеряли около 10%.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сентябрь выдался чрезвычайно засушливым. Выпавшие в бассейнах рек осадки были ливневыми, кратковременными и носили исключительно локальный характер.

В бассейнах рек выпало от 1 мм до 47,3 мм осадков, что в бассейне реки Кучук-Карасу составило 148 % нормы (за один ливень); в бассейнах рек Биюк-Карасу было в пределах нормы, а в бассейнах остальных рек – в пределах 2% – 39% нормы. В бассейне реки Ангара, выше села Перевальное, осадков вообще не наблюдалось.

В Крымских горах отмечен значительный недобор влаги. Так в районе метеостанции Ай-Петри выпало всего 17% от нормы осадков, на Ангарском перевале – 19%.

В верховье реки Альма, выше Партизанского водохранилища, 29 августа сохраняется пересыхание, верховье реки Черная на грани пересыхания, а в низовье реки Бельбек, у села Фруктовое – стоячая вода. Остаются пересохшими русла в бассейнах селевых рек Алушты, Судака и Феодосии.

Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока к началу октября 2023 года составил 147,81 млн кубометров, что на 15,78 млн меньше, чем месяц назад. На сегодняшний день Аянское и Счастливенское (№2) водохранилища наполнены менее чем на половину, Белогорское – на 32%, Тайганское – всего на 16%.

Симферополь, Лиана Макоба

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