Каждый третий житель Крыма считает, что заповедные территории нужно закрыть для туристов

38% жителей Крыма считают, что заповедные территории полуострова нужно закрыть для туристов. Исследование проводили аналитики портала SuperJob.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сторонники этой меры считают заповедники Крыма большой ценностью, которые должны остаться потомкам «в лучшем виде». А туристы, по мнению многих крымчан, относятся к природе весьма небрежно. И это раздражает 28% жителей полуострова. Такое же количество крымчан считает, что гости слишком много мусорят.

Очень не нравится обитателям Крыма невоспитанность туристов и неуважительное отношение к местным жителям и обслуживающему персоналу – это отметили соответственно 33% и 27% респондентов.

Отметим, что 48% участников опроса в Крыму относятся к туристам очень терпимо – их ничего не раздражает.

А вот в соседнем Краснодарском крае отмечена существенная усталость от отдыхающих. Наиболее раздражающими факторами (кстати, не только на Черноморском побережье, но и в других туристических регионах России), по словам местных жителей, является несоблюдение приезжими норм общения и внешнего вида («Кругом нецензурная лексика»; «Ходят по улицам в купальниках и плавках»), высокомерное отношение к местным и обслуживающему персоналу, а также нечистоплотность.

Симферополь, Лиана Макоба

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