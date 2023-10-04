В Севастополе пятилетний ребенок упал в пятиметровый колодец

В Севастополе 5-летний малыш упал в открытый люк пятиметрового колодца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в частном секторе в районе Сапун-горы. У бетонного колодца глубиной более 5 метров не было крышки, его прикрывал кусок пенопласта. Ребенок получил компрессионный перелом позвоночника.

Мать мальчика утверждает, что в этом районе есть не только открытые колодцы, но и множество других не менее опасных ям.

Проверку по факту травмирования ребенка начал Следственный комитет.

«Будут установлены службы и лица, ответственные за обслуживание данной территории и сохранение коммунальных объектов в надлежащем состоянии. Их действиям будет дана правовая оценка», – сообщили в ведомстве.

Севастополь, Лиана Макоба

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