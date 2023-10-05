В Севастополе вдвое выросло число погибших в море

В Севастополе число погибших в море в текущем году выросло в 2 раза.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС, с 9 месяцев зафиксировано 26 происшествий на воде, 19 человек погибли. В 2022 году за аналогичный период утонули 10 человек.
Одним из резонансных стало происшествие на пляже Омега, де в июле утонул 7-летний ребенок.
Отметим, что купальный сезон еще продолжается: температура воды у берегов Севастополя – плюс 21 градус.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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