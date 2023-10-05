В Крыму озвучили задание на осенний призыв

До конца года в Вооруженные Силы России будут призваны около 2 тысяч крымчан. Об этом заявил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата РК Сергей Давиденко.

Как уже сообщал «Новый День», 1 октября началась осенняя призывная кампания. Всего военную форму должны надеть 130 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

Задание для Крыма – около 2 тысяч новобранцев. В рамках кампании в республике будет работать 25 призывных комиссий.

Повестку призывнику должны вручить лично под роспись – либо сотрудники военкомата, либо представители организации, предприятия и учебного заведения, в котором числится молодой человек. Еще один вариант –заказные письма с уведомлением. Если человек его получил, то повестка считается врученной, подчеркнул Давиденко.

Призванный на срочную службу этой осенью обещают не отправлять за пределы РФ, в зону СВО и в новые регионы. Большинство новобранцев, по словам Давиденко, будут служить в Западном и Южном военных округах.

Симферополь, Лиана Макоба

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