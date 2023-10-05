В России начали проектировать железную дорогу в Крым через новые регионы

В России началось проектирование железнодорожной ветки из Ростовской области в Крым через ДНР и Запорожье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый маршрут проложат вдоль Азовского моря, через Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

Строительством займется ФГУП «Железные дороги Новороссии»․ Это же предприятие будет отвечать за логистику между регионами и обновление транспортного парка железной дороги.

Поскольку дорогу планируется прокладывать в степной зоне, не осложненной рельефом, построить дорогу собираются довольно быстро – за несколько лет. Правда, могут возникнуть трудности на этапе выкупа участков под строительство у сегодняшних владельцев.

Предполагается, что новый железнодорожный маршрут станет полноценной альтернативой автомобильным трассам.

Симферополь, Олег Яковенко

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