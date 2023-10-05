Крым потребует у Украины выплатить компенсацию каждому жителю полуострова

Общественная палата Крыма подготовила иск к Украине о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие водной блокады полуострова. В ближайшее время документы будут направлены в Верховный Суд Республики Крым. Об этом заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в иске отмечается факт умышленного причинения Украиной нравственных и физических страданий гражданам России, проживающим в Крыму с 2014 года по 2022 год.

«По предварительным подсчетам, сумма иска составляет 3,066 трлн рублей. Эта сумма определена, исходя из среднего числа граждан России, проживающих на территории полуострова, 8-летнего периода существования нарушения прав и претерпевания нравственных страданий и средней суммы взыскания по аналогичным требованиям о компенсации морального вреда на одного человека в размере 200 тыс рублей», – сообщил Константинов.

Правда, сами жители полуострова отнесли к этой инициативе скептически: «Какая шикарная тема, только будет ли с кого спрашивать и кто будет возмещать», – комментируют заявление спикера в соцсетях.

Симферополь, Олег Яковенко

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