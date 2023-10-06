Крыму пришлось влезть долги, чтобы дождаться, когда компания семьи спикера Госсовета достроит водовод

Властям Крыма пришлось влезть долги, чтобы дождаться, когда компания, связанная с семьей спикера Госсовета РК достроит водовод в Евпатории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что водовод, снабжающий Евпаторию, совсем плох, знает большинство крымчан, независимо от конкретного места жительства. Новости типа «В Евпатории до утра не будет воды из-за ликвидации аварии на сетях холодного водоснабжения» или «В Евпатории устранена крупная авария на магистральном водоводе…» звучат часто и стали привычными.

Строительство водовода вошло в евпаторийскую часть перечня объектов Федеральной целевой программы (ФЦП), как и капитальный ремонт водовода Евпатория –

Новоозерный – Мирный (участок 1,9 км).

В июле прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов своей волей, без конкурса назначил исполнителя важной работы: определил ООО «Строительная компания Консоль-Строй ЛТД» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство водовода, Республика Крым, Евпатория», с ценой контракта 2,2 млрд рублей.

Напомним, «Консоль» связана с семьей бессменного с 2010 года спикера крымского парламента Владимира Константинова. Сам он формально возглавлял эту стройкомпанию десять лет.

Понятно, что «вкусный» подряд на сооружение водовода нельзя было отдавать в чужие руки. Времена такие, что «Консоль» не пренебрегла строительством Дома культуры в селе Гришино за 135 млн руб, или даже ремонтом Новопавловского сельского Дома культуры» за 2,5 млн руб – эти подряды компания тоже получила без конкурса, росчерком пера Аксенова.

Достроить водовод протяженностью 12 км клятвенно обещают до конца текущего года. Между тем, евпаторийские водопроводчики из последних сил пытаются поддерживать в рабочем состоянии старый, сильно изношенный, все время рвущийся. Поэтому латать его приходится в авральном режиме.

Но денег на срочные и дорогие заплатки не предусмотрено ни в городском, ни в республиканском бюджетах. Пришлось искать финансы в Москве. Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ протоколом от 3 августа 2023 года выдала решение: сама живых денег не дала, но одобрила Республике Крым лимиты специальных казначейских кредитов.

На капитальный ремонт аварийных участков Евпаторийского водовода разрешили занять 1 млрд 600 млн рублей, которые республике придется отдавать.

Симферополь, Ольга Картошина

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