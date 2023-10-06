Стали известны подробности ночной атаки на Севастополь

Стали известны подробности сегодняшней ночной атаки на Севастополь.

Как уже сообщал «Новый День», около 3 часов два беспилотных катера ВСУ попытались прорваться к бухте.

«Стрелковые отряды открыли по ним огонь, после чего БэКи развернулись и направились на северо-запад к Заозерному на высокой скорости, – пишет telegram-канал Рыбарь. – На их перехват были направлены патрульный катер и несколько вертолётов морской авиации Черноморского флота. На текущий момент поиск украинских дронов продолжается».

Севастополь, Олег Яковенко

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