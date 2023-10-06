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Пятница, 6 октября 2023, 10:04 мск

Новости Крым

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Власти Крыма обещают стабилизацию цен на топливо

Крымчанам пообещали стабилизацию цен на бензин и дизель.

«По поручению президента определены необходимые меры, в том числе компенсация затрат из федерального бюджета для крымских поставщиков топлива. Средняя компенсация составит до 7 рублей за литр. Розничная цена дизельного топлива не должна превышать 66 рублей», – сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Кроме того, принято решение о возмещении расходов на закупку дизеля на время посевных работ из федерального бюджета.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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