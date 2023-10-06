На подступах к Крыму уничтожили еще один катер ВСУ – об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел около 10:45 по московскому времени.
«В ходе патрулирования вертолетом морской авиации Черноморского флота Ка-29 в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен и уничтожен, следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВСУ», – сообщили в ведомстве.
Симферополь, Олег Яковенко
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