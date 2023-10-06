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Пятница, 6 октября 2023, 13:48 мск

Новости Крым

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В Крыму вынесли приговор украинскому шпиону

Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины, обвиняемому в шпионаже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 13 лет заключения в колонии строго режима.
«Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну», – заявили в суде.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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