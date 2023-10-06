В Севастополе во время воздушной тревоги в магазине заперли покупателя

В одном из торговых центров Севастополя во время воздушной тревоги запрели покупателя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне, 5 сентября.

Женщина выбирала необходимые товары и неожиданно заметила, что в магазине, кроме нее, никого нет. Выйти из здания она не смогла – все выходы оказались заблокированы. При этом, судя по видео, выложенным в соцсетях, во всех отделах ТК горел свет, а в том, где заперли женщину, даже играла музыка.

Женщина уверяет, что сигнала воздушной тревоги в комплексе слышно не было.

«Закрыли – и ни души. Причем, у них стоит камера – могли бы перед выходом и посмотреть вообще-то, есть ли у них люди или нет. Это раз. Ничего не объявили по громкой связи – что они все убегают, а покупатели остаются», – рассказывает запертая горожанка.

Севастополь, Олег Яковенко

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