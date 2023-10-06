В Министерстве топлива и энергетики Крыма назначен временный руководитель

В Министерстве топлива и энергетики Республики Крым назначен временный руководитель. Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, обязанности министра с приставкой врио будет исполнять Сергей Силин, до сих пор занимавший должность первого замминистра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Силин появился в министерстве в октябре 2021 года, после назначения министром Игоря Кориня – они вместе работали в ГУП «Крымэнерго».

У ГУПа теперь серьезные проблемы, а Коринь ушел в отставку.

Симферополь, Олег Яковенко

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