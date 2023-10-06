Правительство Севастополя проспорило Минобороны землю у моря

Арбитражный суд Севастополя принял решение по делу Минобороны РФ против правительства Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разбирательство длилось более полутора лет. А история началась в марте 2015 году, когда правительство Севастополя приняло распоряжение №195-РП «О передаче имущества, находящегося в собственности города федерального значения Севастополя в федеральную собственность», согласно которому недвижимое имущество военного городка №42 в количестве 60 зданий и сооружений передано безвозмездно из собственности Севастополя в федеральную.

В 2019 году правительство города приняло решение о передаче участка площадью более 11 тыс квадратных метров в районе Карантинной бухты на пересечении улиц Катерной и Карантинной в безвозмездное пользование ГКУ «Единая дирекция капитального строительства», которая выступила заказчиком строительства газопровода через Севастопольскую бухту – там сейчас ведутся инфраструктурные работы.

Но Министерство обороны заявило, что это их земля, и город ее распоряжаться не может.

Поскольку границы земельного участка так и не были определены, решать вопрос пришлось в суде. Арбитражный суд Севастополя вынес вердикт: претензии Минобороны обоснованы, спорный участок должен перейти в собственность и пользование военного ведомства.

В суде пояснили: Минобороны РФ предоставило доказательство того, что ранее территория земельного участка входила в границы военного городка №42 и должна быть передана в федеральную собственность в соответствии с распоряжением правительства Севастополя №195-РП от 20 марта 2015 года.

«Что следует из этого решения? Во-первых, налицо явная халатность двух ведомств, которые с 2015 года так и не смогли прийти к соглашению о границах земельного участка, – пишет telegram-канал «Бизнес Крым». – Во-вторых, явная халатность ГКУ «Единая дирекция капитального строительства», которая поставила под угрозу исполнение контракта на строительство газопровода общей суммой в почти 3,4 млрд рублей. При этом, речь идет о федеральных деньгах.

В-третьих, все это заставляет задуматься о том, не окажутся ли и другие земельные участки, находящиеся в аренде одних владельцев, собственностью совсем других владельцев».

Севастополь, Олег Яковенко

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