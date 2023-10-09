Севастопольский пенсионер отправится в колонию строго режима за растление малолетних

64-летний житель Севастополя признан виновным в действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ МК Рф по РК и Севастополю, в июле 2022 года мужчина встретил на территории Матросского пляжа детей, заманил их в безлюдное место, заставил 9-летнюю девочку раздеться и снимал ее на свой мобильный телефон. На следующий день пенсионер позвонил школьнице, чтобы вновь с ней встретиться, девочка рассказала обо всем родителям, те обратились в правоохранительные органы.

В ходе обыска в квартире пенсионера был обнаружен мобильный телефон, при исследовании которого следователями-криминалистами с использованием криминалистической техники были восстановлены удаленные более 2 тысяч фото с детской порнографией.

Суд приговорил севастопольца к 14 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Севастополь, Лиана Макоба

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