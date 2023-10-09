В Севастополе вынесли приговор организаторам подпольных казино

Москвич и четыре жительницы Севастополя признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРф по РК и Севастополю, в ноябре 2018 года житель Москвы организовал в Севастополе несколько подпольных казино с использованием игрового оборудования, подключенного к сети «Интернет». К «бизнесу» привлек четырех горожанок.

Клубы действовали на проспекте Победы и на улице Леваневского до мая 2021 года – пока туда не пришли правоохранительные органы.

В ходе обысков в помещениях клубов и по местам жительства их работников была изъята компьютерная техника, кассовые терминалы, денежные средства, видеооборудование, с помощью которого сотрудники игровых залов обеспечивали конфиденциальность.

В рамках следствия выяснилось, что доход организованной преступной группы от противозаконной деятельности за указанный период составил около 63 млн рублей. Наложен арест на автомобили обвиняемых, денежные средства и земельные участки.

Суд признал всех пятерых виновными в инкриминируемых преступлениях. Житель Москвы приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей. Его сообщницы – к различным срокам от 3 лет 6 месяцев колонии общего режима до 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с выплатой штрафов.

Севастополь, Олег Яковенко

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