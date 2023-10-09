Севастопольских водителей обяжут дожидаться пассажиров во время воздушной тревоги

Водителей общественно транспорта Севастополя обяжут во время воздушной тревоги довозить пассажиров до ближайшего укрытия и дожидаться их возвращения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время воздушной тревоги в городе перестает работать весь транспорт. Как правило, водители высаживают пассажиров на ближайшей остановке, и те не знают, куда им податься. В итоге, люди, вместо того, чтобы переждать опасность в укрытии, толпой стоят на остановке, в ожидании, когда можно будет отправиться дальше.

Порядок действий водителей и пассажиров общественного транспорта во время воздушной тревоги обсуждали сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Дептрансу поручено разместить на каждой остановке информационный плакат с указанием места положения ближайшего укрытия. В ближайшее время водителям должны раздать схемы укрытий по маршруту следования, чтобы они могли подсказать людям, куда пойти.

Разработаны и правила для водителей: когда звучит сигнал тревоги, необходимо остановится возле ближайшего остановочного павильона, но не возле потенциально опасных мест – военных частей, автозаправки и не в открытом поле. Водители обязаны довезти пассажиров до ближайшего населенного пункта, где может быть укрытие.

Кроме того, необходимо дожидаться окончания сигнала тревоги и возвращения из укрытия пассажиров, и далее продолжать движение по маршруту.

Севастополь, Лиана Макоба

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