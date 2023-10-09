В Праге украинцы и китайцы подрались из-за клиентов

В аэропорту Праги подрались украинские и китайские таксисты – не поделили клиентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из китайцев без очереди подобрал пассажиров, что очень не понравилось украинцу, которого «обошли». Драка завязалась прямо на проезжей части.

На помощь китайцу бросились несколько соотечественников. Видео, снятое очевидцами, запечатлело, как они дружно запинывают украинца, пиная в том числе и по голове. Однако на поле боя быстро подтянулись другие украинские таксисты и начали запинывать китайцев.

Переходящим дорогу по пешеходному переходу людям приходилось уворачиваться от дерущихся.

Чем закончилась история, не уточняется.

Прага, Мирослава Мельник

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