Верховный суд Крыма зарегистрировал иск о праве крымчан на компенсацию вреда, причиненного водной блокадой

Верховный суд Крыма зарегистрировал иск Общественной палаты республики о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного водной блокадой полуострова.

Как уже сообщал «Новый День», в иске отмечается факт умышленного причинения Украиной нравственных и физических страданий гражданам России, проживающим в Крыму с 2014 года по 2022 год.

Предварительно сумма иска составляет 3 трлн 66 млрд рублей. «Эта сумма определена, исходя из среднего числа граждан России, проживающих на территории полуострова, 8-летнего периода существования нарушения прав и претерпевания нравственных страданий и средней суммы взыскания по аналогичным требованиям о компенсации морального вреда на одного человека в размере 200 тыс рублей», – заявлял спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Заявляется, что при удовлетворении судом требований ОП крымчане сами смогут обратиться в суд за компенсацией морального вреда, при этом доказывать факт водной блокады Крыма уже не придется, так как он будет признан судом общеизвестным.

Кто именно и за счет каких-то средств должен будет выплачивать компенсации, не уточняется.

Симферополь, Олег Яковенко

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