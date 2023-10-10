«Забор да сортир»: в Крыму обнародовали список новых национализированных объектов

В Крыму обнародовали список новых национализированных объектов, выставленных на торги.

Как уже сообщал «Новый День», в республике выставляют на торги еще 35 объектов недвижимости, ранее принадлежавших украинским олигархам и другим недружественным гражданам недружественных стран. Продать их собираются весьма недорого – в целом за 106 млн рублей, то есть за 3 – 4 млн в среднем за каждый объект.

При этом список продаваемой недвижимости весьма любопытен. Например, в Ялте можно приобрести эллинг в Кореизе площадью 184 квадратных метра, 150-метровый дом, сарай и санузел. В Симферополе в числе прочего на торги выставлена гостиница (более 500 «квадратов»), нежилое здание (более 1 тыс метров), в Черноморском – столовую (233 метра), магазин (90 метров), три склада, уборная и выгребная яма, а в Керчи, помимо сараев, складов и гаражей, – ветбаклабораторию (боллее 230 метров) и забор.

«Подозрительно «малы» списки национализированных объектов, – комментируют крымчане в соцсетях. – Забор, навес, две уборных и выгребная яма – какой-то олигарх очень сильно материально пострадал.

Похоже, слишком пристально ищут, а большое, как известно видится на расстоянии, вот и нашли забор да сортир».

Симферополь, Олег Яковенко

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