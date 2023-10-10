Решается вопрос о заключении под стражу члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова

Рассматривается вопрос о заключении под стражу члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова. Он является фигурантом уголовного дела о смертельном ДТП.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла в ночь с 8 на 9 сентября на одной из магистральных улиц крымской столицы.

По версии следствия, автомобиль «Фольксваген Туарег» двигался по улице Киевской со стороны площади Куйбышева в направлении улицы Беспалова. Внезапно водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Дэу Нексиа» и «Шкода Октавиа».

В результате ДТП трое водителей автомобилей получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, где позже один из пострадавших от полученных травм скончался. Сообщалось, что за рулем «Туарега» находился член Общественной палаты РК Олег Щербаков.

Через несколько дней в палате заявили, что полномочия Щербакова «приостановлены до выяснения всех объективных причин ДТП 08.09.23 с его участием».

История вызвала широкий общественный резонанс. 9 октября на телеканале «Россия-1» вышел второй выпуск программы «Малахов», посвященный этой аварии.

«Щербаков отказывается от медицинского освидетельствования и пропадает на три дня, после чего обращается в больницу Джанкоя, откуда, в день приезда в город съемочной группы из Москвы, его переводят в Симферополь (Центр Семашко) якобы в связи с ухудшением здоровья. При этом очевидцы звонят Малахову и утверждают, что видели Щербакова разгуливающего по Джанкою на своих двоих и не выглядевшего больным, – пересказывает содержание эфира telegram-канал «Севастопольский олень» – Мать Щербакова рассказывает журналисту, что у сына, помимо перелома ноги и ребер, еще «порвалась внутренняя кишка или что там … кишечник». При этом мать несет в Семашко две большие сумки с едой и объясняет – часть продуктов в них одиноким пациентам, как благотворительность. Зайдя в холл Семашко и видя, что журналист не выпускает ее из виду, она, не передав никому передачу – ни сыну, ни одиноким пациентам – выходит, садится в машину и уезжает.

По заверениям Малахова у Щербакова три адвоката. Один адвокат поясняет, что факт нахождения Щербакова за рулем в пьяном виде ей не известен. И тут же выясняется, что от имени Щербакова подана жалоба к шестой горбольнице Симферополя – он, якобы, сразу после ДТП обращался туда, но в приеме ему было отказано».

Сегодня в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю заявили, что дело находится на контроле руководителя ведомства.

«С учетом повышенного общественного резонанса уголовное дело было принято к производству Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю. Подозреваемый в совершении данного преступления член Общественной палаты Республики Крым в связи с полученными тяжелыми травмами проходил лечение в больнице. Вместе с тем в настоящее время в результате улучшения его состояния здоровья следствие рассматривает вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в ведомстве.

И добавили: «По уголовному делу проведен значительный объем работы: были оперативно изъяты и изучены все видеозаписи, имеющие значения для следствия, включая сам момент дорожно-транспортного происшествия, осмотрены автомобили, проведены следственные эксперименты. Признаны и допрошены в качестве потерпевших пострадавшие участники аварии, в качестве свидетелей – очевидцы событий, сотрудники правоохранительных органов, первоначально выезжавшие на место происшествия, врачи скорой медицинской помощи и врачи, проводившие освидетельствование и лечение подозреваемого, назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.

Главное следственное управление основательно заявляет, что сообщения, появившиеся в некоторых СМИ, о возможном избежании подозреваемым уголовной ответственности в связи с его статусом, не имеют под собой почвы и не способствуют всестороннему и качественному расследованию дела».

Симферополь, Олег Яковенко

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