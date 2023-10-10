В Крыму обнаружили уникальную мутацию «дерева богов» и предлагают возродить «валютный цех страны»

В Симферополе нашли еще одну уникальную мутацию «дерева богов» – айланта высочайшего. Ученые заявляют, что молодому деревцу угрожает серьезная опасность – оно может погибнуть, но спасти его самостоятельно у них не получается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в переводе с одного из индонезийских диалектов «айлант» означает «дерево богов». В Европу растение было завезено из Китая, в народе его еще называют китайский ясень, китайская бузина, рай-дерево.

«Дерево очень живучее и широко распространенное. Тем не менее, пока описано всего несколько его сортов, то есть мутаций, закрепленных в процессе роста и искусственного отбора, – рассказал заведующий кафедрой Крымского федерального университета, профессор, доктор биологических наук Константин Ефетов. – И вот на улице Дзюбанова в Симферополе в узком пространстве между двумя заборами, один из которых бетонный, я обнаружил маленький айлант с интересной мутацией. В результате того, что на части листовых пластинок у него отсутствует зеленая окраска, на них образовался очень интересный узор, который не повторяется от листа к листу.

И все бы ничего, пусть бы этот необычный айлант рос себе, если бы ему ничего не угрожало. Но уникальное деревце появилось рядом с придомовой территорией, на которой регулярно стригут траву, а заодно срезают и его. Это может закончиться тем, что мы потеряем данную редчайшую мутацию айланта, которая могла бы стать украшением любого садово-паркового ансамбля Крыма и других регионов России. А если мы изымем из опасного окружения этот экземпляр, то сможем обеспечить ему развитие и, в дальнейшем, распространение. Мне, как ученому, очень хочется пересадить это дерево на территорию Медицинского института КФУ, чтобы сохранить его, описать, зарегистрировать в Международной базе данных и, конечно, изучать».

Два года назад в Джанкое ученые уже находили необычную мутацию айланта высочайшего. То дерево перевезли на территорию университета. Пересадить туда симферопольский экземпляр пока не удалось. Ученые вместе с садовником и помощниками попытались выкопать деревце, но выяснилось, что для безопасного извлечения корневой системы этого уникального растения необходима специальная техника.

«Дарвин в своей книге «Происхождение домашних животных и культурных растений» хорошо описывает случаи возникновения и отбора мутаций. Новые сорта декоративных растений на самом деле – это часть культурной деятельности цивилизаций, – отмечает профессор Агротехнологической академии КФУ, доктор биологических наук, ботаник Андрей Ена. – Подобные представители растительного мира являются не просто украшением парков, в любой стране они составляют национальное достояние.

Спонтанные мутации происходят по каким-то внутренним законам, – возникает новая комбинация генов – словно подарок Бога. Например, росла красная роза, а из одной почки распустился белый цветок. И роль человека, селекционера, садовода, закрепить эту мутацию, размножить. А в итоге можно даже получить коммерческую выгоду. Это в полной мере относится и к совершенно неприхотливому айланту, тем более такой уникальной красивой мутации. И если, например, у ясеня или клена в мире имеется несколько сотен сортов, то у айланта, как ни странно, во всем мире пока известно только пять».

По мнению ученых второго шанса сохранить новую мутацию айланта не будет, так как никто не знает в точности законов изменения генотипа, которые приводят к образованию новых мутаций, новых признаков. Поэтому обнаруженному деревцу нужно обеспечить охрану и дальнейшее размножение.

«Нередко айлант высочайший называют сорняком, потому что он быстро растет, из одного дерева может получиться целая рощица, – говорит Константин Ефетов. – Вся прелесть этого нового сорта айланта заключается в том, что синтез хлорофилла у него слабее, чем у обычного. Поэтому, по крайне мере в тех двух мутациях, которые мы уже давно наблюдаем, не было ни одного корневого отпрыска. Следовательно, такие растения можно использовать как декоративные, не боясь, что они будут бесконтрольно размножаться».

По мнению ученых КФУ, айлант хорошо подойдет для озеленения именно в Крыму. Так как это дерево засухоустойчивое, очень быстро растет, его высота может достигать 20-ти метров, у него обширная крона, которая дает прекрасную тень в жаркую погоду.

При этом айлант имеет очень обширную сферу применения: в Китае его выращивают как кормовую культуру для гусениц айлантовой павлиноглазки (другие названия – айлантовая сатурния, айлантовый шелкопряд), которая дает шелк. Листьями айланта можно кормить крупный скот. Вытяжки из цветов и плодов айланта широко применяют в нетрадиционной и тибетской медицине. Его древесину можно использовать для столярных работ, оформления мебели, салонов кораблей и самолетов, изготовления мелких сувениров. Из нее также производят высококачественную бумагу. Айлант можно использовать как кормовую базу для производства шелка в Крыму, тем более, что эта отрасль на полуострове была когда-то очень развита.

Заявляется, что один кокон крымского шелкопряда давал самую длинную, тонкую и прочную нить в мире. Пик развития производства шелка в Крыму пришелся на 30-е годы прошлого века. Выращивание коконов тутового шелкопряда происходило в промышленных масштабах, а крымчан призывали «заставить и шелковичных червей служить делу социалистического строительства, стать доходной статьей бюджета страны». Плантации под тутовыми насаждениями в Крыму простирались на площади 1500 га. Производством коконов тутового шелкопряда занимались Джанкойский, Белогорский, Красногвардейский, Кировский, Нижнегорский, Симферопольский, Сакский и Бахчисарайский районы. Ежегодно из Крыма на Дарницкий шёлковый комбинат поступало более 70 тонн коконов. Производство шелка называлось в те годы «валютным цехом страны».

«А в Симферополе на улице Севастопольской работал гренажный завод (грена – яйца тутового шелкопряда), где разводили тутового шелкопряда. Затем личинок в десятках хозяйств Крыма откармливали, пока они не превращались в толстых крупных гусениц, способных свить шелковый кокон. Мы тоже брали на этом заводе гусениц и разводили у себя в лаборатории, – рассказывает Константин Ефетов. – Шелководство в СССР было стратегической сферой производства. Из крымского шёлка изготавливали парашюты для отечественных ВВС и хирургические нити. По словам специалистов, из одного крымского кокона тутового шелкопряда получали больше шелковой нити, чем из прославленного китайского кокона. Известны случаи, когда нить одного кокона шелкопряда была длинной 1500 метров. Поэтому китайцы тоже очень ценили наш шёлк. Даже узбекский шёлк не мог составить ему конкуренцию. Говорят, что Индира Ганди предпочитала сари, сделанные из нити крымского шелкопряда, и советское партийное руководство дарило ей отрезы шелковых тканей.

Но после развала Советского Союза началась разруха, прекратило свое существование и шелковичное производство. Госзаказа на производство коконов тутового шелкопряда не было, ушли опытные специалисты, плантации шелковицы вырубили. Сегодня Россия вкладывает в развитие Крыма огромные средства. Может быть, придет время, и на полуострове снова возобновят производство шелка, используя aйлантового шелкопряда, а в качестве кормовой базы для гусениц замечательное, неприхотливое и быстрорастущее дерево айлант».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»