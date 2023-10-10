Две трети крымских клещей оказались переносчиками опасных инфекций

В Крыму подвели итоги «клещевого сезона».

Как сообщили РИА «Новый День» в республиканском управлении Роспотребнадзора, в текущем году зарегистрированы 51 случай клещевого боррелиоза и 24 случая марсельской лихорадки. А вот местные случаи заражения клещевым энцефалитом не регистрировались.

При этом по результатам видовой диагностики клещей, снятых с людей, 68% из них оказались переносчиками «клещевых» инфекций.

Симферополь, Лиана Макоба

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