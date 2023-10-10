Зеленский заявил о создании нового зернового коридора в обход Польши и Венгрии

Украина намерена организовать новый зерновой коридор через Молдову в Румынию. Об этом сегодня в Бухаресте заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после того, как украинское зерно стало невозможно вывозить по Черному морю, а Польша, Венгрия и Словакия ввели собственное эмбарго на ввоз сельхозпродукции из Украины минимум до конца года, Киеву пришлось искать новые пути выхода на мировой рынок.

Для решения этой проблемы и собираются организовать новый железнодорожный маршрут через Молдову до румынских портов.

«Президенты поддержали текущие скоординированные усилия по удвоению объемов транзита через Румынию с нынешних 2 миллионов тонн до 4 миллионов тонн в месяц», – говорится в совместном заявлении глав двух государств, подписанном в Бухаресте. Отметим, что до 2022 года ежемесячный экспорт украинского зерна превышал 5 млн тонн

При этом Министерство сельского хозяйства и сельского развития Румынии разработало проект, согласно которому импортировать зерновые из Молдовы и Украины можно будет только румынским фермерам и переработчикам на основании лицензии.

Молдова же от этой сделки должна получить улучшенную инфраструктуру, над модернизацией которой сама и будет работать за собственные деньги. По крайней мере, это следует из заявления министра инфраструктуры и дорожного развития Молдовы Андрея Спыну, отметившего, что стране необходимо развивать свою транспортную инфраструктуру, чтобы ею могли пользоваться отечественные и украинские хозяйствующие субъекты, в том числе для транзита украинского зерна.

Бухарест, Платон Ефимчук

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