В Севастополе решили противопоставить штормам античные технологии

В Севастополе никак не могут найти технологию укладки тротуарной плитки на набережной – ее постоянно смывает в море. На этот раз решили попробовать античные технологии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос обсуждался на заседании городского Архитектурно-художественного совета Севастополя рассмотрел концепцию реконструкции набережной Приморского бульвара.

«Один из, пожалуй, самых наболевших для Севастополя вопросов – это плитка на набережной, которую регулярно смывает штормом. Набережная – популярное место в городе: в межсезонье здесь бывают около 3 тысяч человек в день, в сезон – до 11 тысяч, – рассказал губернатор Михаил Развожаев. – Главный архитектор проекта Алексей Васильковский представил на обсуждение Архсовета несколько вариантов мощения набережной и различные типы освещения.

По итогам первого обсуждения сошлись на следующем: в качестве схемы для мощения набережной выбрали римскую кладку».

Римской кладкой называется геометрический узор, состоящий из трех или более различных форматов плитки. При этом два различных, расположенных рядом друг с другом соединительных элемента, объединяются в базовый шаблон, который непрерывно повторяется на всей площади. Искусствоведы предполагают, что этот способ укладки был разработан архитекторами древности, чтобы сэкономить затраты при обрезке строительных материалов. При этом возникла система, требующая строгих правил укладки. Насколько это поможет противостоять крымским штормам, пока неясно.

Ряд предложений Архсовет категорически отверг. Например, в проекте были предусмотрены вкрапления в общий рисунок плитки черного гранита – от этого отказались.

Кроме того, проектировщик предложил сделать на набережной инсталляцию с гербом города – вымостить его в граните, закрыть прочным стеклом и организовать подсветку.

«Но экспертное сообщество – и я со всеми, кто это мнение выразил, полностью согласен – единогласно сочло, что размещать государственные символы под ногами – недостойно», – заявил Развожаев.

В итоге севастопольских художников и архитекторов попросили подумать, какие рисунки или знаки можно было бы использовать в оформлении набережной.

Севастополь, Олег Яковенко

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