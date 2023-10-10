И вот опять: в Ялте выбрали очередной сырой проект для создания новой набережной

В Ялте выбрали проект для создания новой набережной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в курортной столице Крыма подвели итоги открытого архитектурного конкурса на лучшую концепцию променада.

«Среди целей – создание непрерывной пешеходной зоны вдоль моря от Ливадии до грузового порта в Отрадном, где все новое должно гармонично вписаться в природный ландшафт и историческую застройку, – сообщила глава города Янина Павленко. – Из двух работ лучшей признана работа ростовского бюро ООО «Новая РАСА».

Предложено вдоль всей территории (примерно 7 км), организовать 6 функциональных зон с различным назначением, уникальным дизайн-кодом и неповторимым обликом. При этом связать их единой задачей и создать сценарий, по которому этот знаковый объект ЮБК сможет жить и развиваться комплексно, а не точечно, как ранее».

Напомним, до 1886 года набережная Ялты была обычной береговой полосой. Затем ее приподняли, укрепили каменными блоками и обнесли металлическими перилами, создавшими иллюзию борта корабля. В 1961 году, чтобы защитить основание набережной от штормов, ее сделали двуярусной.

В 2017 году набережную решили удлинить в 2 раза с перспективой увеличения непрерывного прогулочного маршрута от мыса Мартьян до пансионата «Черноморье». В зону набережной должны были попасть и парки, расположенные в очерченной зоне.

«Я бы хотела увидеть предложения легенды этого места. Мы должны найти образ. Это не просто набор малых архитектурных форм. Должна быть идея, мысль и история», – заявляла тогда главный архитектор Крыма Анна Царева.

«Я думаю, в течение трех лет мы получим новую набережную и хорошее парковое пространство, Приморский парк. Причем, совершенно в другом инновационном стиле, с зонами отдыха для различных слоев населения, с доступной средой, с фонтанами, скамейками, новыми зонами озеленения и спортивными площадками», – обещал глава Ялты Андрей Ростенко.

К 2023 году новой набережной не появилось. Да, и выбранный сегодня проект пока весьма далек от реализации.

«Концепция пока сырая, – признала Янина Павленко. – Будем дорабатывать с профильными специалистами, собственниками и арендаторами прибрежных объектов и, конечно, с учетом мнения ялтинцев».

Ялта, Лиана Макоба

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