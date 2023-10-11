В Севастополе снизился оборот торговли, зато выросли показатели общепита

В Севастополе снизился оборот розничной торговли и выросли показатели общепита. Итоги социально-экономического развития города опубликовал Крымстат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оборот розничной торговли в январе-августе 2023 года составил 67 млрд 143,4 млн рублей, что в сопоставимых ценах составляет 98,2% к аналогичному прошлогоднему периоду. Удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 51,2%.

Оборот общественного питания: ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания в январе-августе 2023 года составил 13 млрд 75 млн 700 тыс рублей. Это на 61,5% (в сопоставимых ценах) больше, чем в 2022 году.

Севастополь, Олег Яковенко

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