Крымчанин пытался убить полицейского, помешавшего вломиться к бывшей жене

Житель Красноперекопска пытался задушить полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, мужчина, изрядно выпив, пытался вломиться в квартиру к своей бывшей жене. Женщина вызвала полицию. Прибывший на место сотрудник правоохранительных органов попытался успокоить отставного мужа, но тот набросился на полицейского, повалил его на пол и, пытаясь выхватить из кобуры табельный пистолет, начал душить.

Полицейского «отбили» соседи женщины, а ее бывший муж стал фигурантом уголовного дела по статье 318 УК РФ – нападение на сотрудника полиции, исполняющего служебные обязанности. Крымчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

Красноперекопск, Олег Яковенко

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