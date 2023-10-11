Число крымских здравниц, включенных в российский ТОП-100, существенно сократилось

Число крымских санаториев, включенных в ТОП-100 российских здравниц, сократилось более чем в 1,5 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья представила результаты VIII ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц» по итогам 2022 года.

Для оценки инвестиционной привлекательности санаторно-курортных организаций в анкетах учитывались экономические и финансовые показатели деятельности по методике, верифицированной крупнейшим российским рейтинговым агентством Эксперт РА (RAEX).

В рейтинг вошли 10 крымских здравниц, но это скорее провал, чем успех. Во-первых, потому что в предыдущем рейтинге было 16 представителей Крыма. Во-вторых, те, кто остался, существенно ухудшили свои позиции. В-третьих, говорить об инвестиционной привлекательности этих объектов можно с большой натяжкой.

Отметим, что в предыдущие годы рейтинг возглавляла Mriya Resort & SPA. В этом году она опустилась на 8 место в общем зачете, на 3 место по масштабу бизнеса, на 97 место по инвестиционному потенциалу и на 99-е по эффективности.

Позиция Foros Welness & Park понизилась с 20 на 37 (по инвестиционному потенциалу – 95 место). «Голубая волна» ушла с 39 на 43 место, Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова Минобороны России – с 17-го на 49-е, «Санаторий Кирова» – с 35-го на 57-е, санаторий «Таврия» – с 30-го на 74-е, «Ай-Петри» – с 18-го на 88-е, «Опен-Крым» – с 64-го на 99-е.

Клинический санаторий «Полтава-Крым» в рейтинг по итогам 2021 года не вошел, а в новом рас положился на 66 месте. Еще один новичок – «Санаторий «Днепр» ФНС России занял 78 место.

Наибольший инвестиционный потенциал среди крымских санаториев отмечен у «Ай-Петри», но в общероссийском рейтинге санаторий по этому показателю занимает лишь 74 место. Остальные расположились в двух последних десятках.

Санатории и отели «Сосновая роща», «Мисхор», Palmira Palace Resort & SPA 4*, «Дюльбер», Центр оздоровления Неумывакина, Ribera Resort & SPA Evpatoria, GOLDEN FAMILY и «Москва-Крым» по итогам 2022 года из рейтинга выбыли.

Общая выручка крымчан, вошедших в ТОП-100 российских здравниц, в 2022 году составила 9 млрд 41 млн рублей, рентабельность сократилась на 4,9%, средняя загрузка составила 68%.

Напомним, всего в Крыму действует около 100 здравниц.

Симферополь, Лиана Макоба

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