Митрополит Тихон (Шевкунов) возглавил Крымскую митрополию

Митрополита Тихона (Шевкунова) назначили главой Крымской митрополии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до перевода в Крым Тихон возглавлял Псковскую и Порховскую митрополию. Вместе с этим постом ему пришлось оставить и место игумена Успенского Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря. Это вызвало у наблюдателей вопросы.

Telegram-канал BRIF отмечает, что Тихон развернул в монастыре реставрационные работы на миллиарды рублей: «Все эти работы в процессе, так что отставка выглядит очень странно». И напоминает: «Буквально полтора месяца назад, отвечая на вопрос о слухах о его переводе в Крым, Тихон (Шевкунов) заявлял, что сам никуда уезжать не собирается. Но оставил пространство для маневра: «Святейшему же не скажешь: «Не переводите меня никуда!»

Одновременно появились предположения, что назначение в Крым может означать движение к посту патриарха.

Симферополь, Лиана Макоба

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