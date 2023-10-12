Вынесен приговор морпеху ВСУ, готовившему теракт в Симферополе

Южный окружной военный суд вынес приговор бывшему морскому пехотинцу ВСУ, готовившему теракта в одном из торговых центров Симферополя.

Как уже сообщал «Новый День», 34-летнего мужчину задержали в конце апреля 2022 года. У него изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и экстремистские материалы. В ФСБ заявили, что его действиями руководили украинские националисты.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 и частью 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту), а также частью 1 ст.222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в колонии строгого режима.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»