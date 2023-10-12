Новый крымский митрополит имеет с полуостровом давние связи

Назначенный главой Крымской митрополии митрополит Тихон (Шевкунов) имеет с полуостровом давние связи.

Как уже сообщал «Новый День», Священный Синод озвучил назначение 11 октября. Митрополит Лазарь, занимавший этот пост 43 года, отправлен на покой с пожизненным материальным содержанием от Симферопольского епархиального управления.

Новому главе митрополии не придется знакомиться с руководителями крымских регионов: в 2015 году Тихон вошел в совет при главе РК Сергее Аксенове (правда, в этой роли был непубличен), а в Севастополе он курирует развитие историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

По некоторым данным, Крымская митрополия может стать центром развития епархий УПЦ.

Симферополь, Мирослава Мельник

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