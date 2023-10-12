Дотянуть до субботы: власти Крыма заявили о снижении цен на топливо

Власти Крыма заявили о снижении цен на дизельное топливо и бензин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,новые тарифы должны начать действовать с 0 часов субботы, 14 октября.

«На заправках стоимость дизеля составит 66,80 рублей за литр, 95-го бензина – 59,80 рублей, 92-го бензина – 55,80 рублей», – сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Аналогичные цены должны быть установлены на АЗС Севастополя.

«В течение недели топливщики пообещали, что мы придем к согласию, и еще на рубль опустят стоимость дизельного топлива. Будет 65,80 через неделю. 92 бензин будет 54,80. 95-ый останется на том же уровне», – добавил Аксенов.

Симферополь, Олег Яковенко

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