В Крыму осудили херсонца, жестоко убившего девочку

Верховный суд Крыма вынес приговор 20-летнему жителю Херсонской области, обвиняемому в изнасиловании и убийстве девочки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд признал доводы обвинения обоснованными и приговорил подсудимого к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Поскольку жертве не исполнилось 14 лет, разбирательство проходило в закрытом режиме, подробности дела не сообщаются.
Симферополь, Олег Яковенко
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