российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 12 октября 2023, 16:25 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму осудили херсонца, жестоко убившего девочку

Верховный суд Крыма вынес приговор 20-летнему жителю Херсонской области, обвиняемому в изнасиловании и убийстве девочки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд признал доводы обвинения обоснованными и приговорил подсудимого к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Поскольку жертве не исполнилось 14 лет, разбирательство проходило в закрытом режиме, подробности дела не сообщаются.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,