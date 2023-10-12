В Крыму осудили херсонца, жестоко убившего девочку

Верховный суд Крыма вынес приговор 20-летнему жителю Херсонской области, обвиняемому в изнасиловании и убийстве девочки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд признал доводы обвинения обоснованными и приговорил подсудимого к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Поскольку жертве не исполнилось 14 лет, разбирательство проходило в закрытом режиме, подробности дела не сообщаются.

Симферополь, Олег Яковенко

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