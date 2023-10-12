Осетровые уже всё: в Азовском море исчезает рыба

Из Азовского моря практически полностью исчезли осетровые виды рыб как объект промысла. Об этом заявил старший научный сотрудник ФИЦ ИнБЮМ Дмитрий Куцын.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация объясняется двумя причинами:

во-первых, переловом – объемы промысла уже давно перекрывают естественное восстановление популяции;

во-вторых, большим количеством ограничений на реках, впадающих в Азовское море, в первую очередь – на Дону, куда рыба заходила на нерест.

«Получаем такую картину, что ценные виды рыб у нас сокращаются, особо ценные, осетровые, фактически исчезли, – заявил Куцын в эфире радио «Спутник в Крыму». – Они воспроизводятся только искусственно. Они исчезли как объект промысла, восстановить их не получается, и трудно себе представить, что когда-нибудь их естественное производство наладится».

Но проблемы отмечаются не только с осетровыми. В Азовском море вообще становится меньше пресноводной рыбы. Скоро могут исчезнуть судак, тарань и лещ. Дело в том, что соленость моря возрастает с каждым годом. Сейчас этот показатель достиг уже 15 промилле (для сравнения: в Черном море – 18).

«Сейчас мы наблюдаем изменение солености. Как следствие – меняется биоценоз и баланс прихода пресной воды», – отметил председатель отделения Русского географического общества в РК Геннадий Самохин.

По мнению сотрудников сотрудники Азово-Черноморского филиала ВНИРО, если темпы роста солености сохранятся, то тарань и судак перестанут обитать в Азовском море лет через десять. На их место из Черного моря придут камбала и крабовые.

Но уже сейчас наблюдается резкое падение вылова.

Ситуация усугубляется разрушением береговой линии под воздействием антропогенного фактора.

Все в совокупности приводит к уменьшению популяции рыбы, резюмирует Геннадий Самохин. По его мнению, решить проблему можно только совместными усилиями регионов, расположенных вокруг Азовского моря.

При этом часть ученых полагает, что повышение солености Азовского моря является частью регулярного циклического процесса. Похожая ситуация складывалась в 70-х годах прошлого века. Тогда удалось сохранить ихтиофауну благодаря специальным программам сбережения рыбных ресурсов.

Симферополь, Лиана Макоба

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