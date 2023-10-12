В Крыму пожилой инвалид ударил ребенка заточкой и пытался утащить к себе

В Евпатории 65-летний полуслепой пенсионер ударил ребенка заточкой, отобрал школьный рюкзак и попытался утащить в свой подъезд. Мальчик смог вырваться и убежать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 12-летний подросток шел из школы и уже практически добрался до дома, когда к нему подбежал незнакомый дед с руками в крови, несколько раз пырнул заточенной отверткой и потянул за собой. Школьник не растерялся: переложил телефон в карман брюк (чтобы позвонить взрослым), расстегнул верхнюю одежду, выскользнул из нее и убежал.

«Теплая куртка спасла от заточки, мальчик только перепугался, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Нападавшего уже задержали. Мужчина выпивает, он инвалид по зрению. Настолько, что перепутал ребенка с каким-то своим обидчиком, – так он оправдывался перед полицией».

Евпатория, Лиана Макоба

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