Власти Крыма предлагают переложить решение застарелых проблем республики на федеральный бюджет

Власти Крыма предлагают переложить решение застарелых проблем республики, сдерживающих развитие туротрасли, на федеральный бюджет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросы развития туристической отрасли стали ключевой темой XXXIX Конференции Южно-Российской Парламентской ассоциации.

«Для южных регионов эта сфера является одной из приоритетных, обеспечивающих поступления в бюджеты субъектов. Она также стимулирует и запускает развитие смежных отраслей, по сути являясь премиальной сферой экономики Юга России, – отметил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. – Оказание туристических и рекреационных услуг несёт немалый социальный заряд».

В Крыму туристская сфера – одно из стратегических направлений экономического комплекса. На полуострове насчитывается около 11,5 тысяч объектов истории, культуры и архитектуры, функционируют 284 музейных учреждения, открыты для посещения 454 туристских маршрута и 188 объектов показа. В Крыму расположены 202 особо охраняемые природные территории регионального и федерального значения, в которых оборудовано более 100 экологических пешеходных маршрутов.

В Республике Крым, по официальным данным, функционирует 1 тысяча 108 объектов размещения вместимостью более 160 тысяч мест, включая 91 санаторий, 976 гостиниц, 41 детский оздоровительный лагерь. Общая протяженность побережья, пригодного для организации пляжного отдыха, – 452 км.

Объем инвестиций в туристскую сферу Крыма с 2014 года превысил 157 млрд рублей, в рамках СЭЗ в сфере курортов и туризма реализуется 162 инвестиционных проекта.

В 2021 году впервые в истории число путешествий в Крым достигло 9,4 млн поездок в год. Доля прямых поступлений от туристской сферы в структуре налогов республики составила а 9,8%, а с учетом мультипликативного эффекта превысила 25%.

В 2022 году был установлен режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, это усложнило транспортную логистику и отразилось на показателях туротрасли. Ранее на долю авиационного сообщения ежегодно приходилось свыше 30% всего пассажиропотока в Крым, полностью заменить авиасообщение железнодорожным и автомобильным транспортом не удалось.

В итоге туристский поток в Крым в 2022 году снизился на 30% и составил 6,5 млн человек. Средняя загрузка не превысила и 36%. Как следствие – доходы от предоставляемых предприятиями турсферы услуг за прошлый год снизились на 18%, объем недополученных доходов от этих видов услуг превысил 9,2 млрд рублей.

Тенденция сохраняется и в текущем году. Но обусловлено это не только сложными геополитическими обстоятельствами.

«В 2023 году в России не было продлено действие программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок (туристского кэшбека), что являлось эффективным инструментом развития внутреннего турпотока в Крым и другие субъекты страны, – отметил Константинов. – В нашей республике с 2020 по 2022 год участниками программы стали 517 средств размещения.

Кроме того, окончательно не решены вопросы правового регулирования деятельности гостевых домов. Сейчас в Госдуму внесен проект федерального закона «О проведении эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах». Концептуально законопроект поддерживается всеми субъектами крымской туристской сферы. Вместе с тем, положения законопроекта нуждаются в доработке.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» к 2030 году в стране запланировано создание 20 тысяч новых гостиничных номеров, строительство модульных некапитальных средств размещения. Первые объекты введены в эксплуатацию уже в 2023 году. Однако без строительства необходимой обеспечивающей инфраструктуры туристские кластеры в субъектах нашей страны должного развития не смогут получить.

Масштабной задачей на протяжении последних лет является необходимость проведения берегоукрепительных и противооползневых работ, сохранения пляжных территорий в береговой зоне Черного и Азовского морей. С ними связано и выполнение проектных и восстановительных работ по воссозданию пляжных территорий в России.

Еще одно перспективное направление – круизный туризм, который сегодня является одним из самых популярных и быстрорастущих сегментов международного туристского рынка.

Вместе с тем, сегодня интенсивное развитие морских видов туризма сдерживается неудовлетворительным состоянием причальной инфраструктуры.

Приоритетным условием развития детского туризма в России является сохранение и модернизация инфраструктуры отдыха детей и их оздоровления. Последнее десятилетие характеризуется значительным снижением числа организаций отдыха детей и их оздоровления. Сейчас сфера отдыха и оздоровления детей является одной из самых низкорентабельных отраслей экономического комплекса России».

Константинов напомнил, что на предыдущих конференциях ЮРПА были приняты обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о включении в федеральный бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов расходов на реализацию программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги. Однако действие программы на 2023 год не было продлено.

Принципиальной мерой стимулирования инвестиционной активности туристского бизнеса стало решение об обнулении ставки налога на добавленную стоимость. Вместе с тем, нулевая ставка налога на добавленную стоимость не распространяется на прочие дополнительные услуги, оказываемые в средствах размещения.

Поэтому власти Крыма предлагают правительству РФ рассмотреть возможность включения работ по строительству и реконструкции канализационных очистных сооружений, глубоководных коллекторов в мероприятия по развитию внутреннего туризма в России в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и синхронизировать их с мероприятиями по строительству новых средств размещения и увеличением туристского потока.

На федеральном уровне нужно разработать и принять госпрограмму воссоздания, реконструкции и использования портов, причальной инфраструктуры, гидротехнических и берегоукрепительных сооружений.

Кроме того, предлагается субсидировать организации, осуществляющие морские пассажирские перевозки в Азово-Черноморском бассейне, на обновление пассажирского флота и дебаркадерного хозяйства за средства федерального бюджета;

расширить действия субсидий по льготному кредитованию инвесторов для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма на проекты, связанные с созданием и реконструкцией инженерной инфраструктуры;

возобновить действие программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости туристской услуги;

установить нулевую ставку налога на добавленную стоимость на дополнительные услуги средств размещения;

создать российской системы онлайн-бронирования средств размещения, в том числе на языках дружественных России иностранных государств.

Напомним, что часть выше названных проблем можно было бы решить за счет курортного сбора, однако власти Крыма вводить «туристический налог» категорически отказались, хотя в соседних регионах – Краснодарском и Ставропольском краях в рамках эксперимента удалось собрать солидные суммы.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»